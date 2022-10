Das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 wird am 7. Februar ausgetragen und live im Free-TV in der ARD übertragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bei der Ansetzung aller Pokal-Achtelfinals bekannt. Anpfiff zum hessischen Derby ist um 20.45 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Neben dem Landesduell wird auch das Achtelfinale zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem Rekordmeister FC Bayern München am 1. Februar (20.45 Uhr) in der ARD zu sehen sein. Außerdem zeigt das ZDF die Partie VfL Bochum gegen Borussia Dortmund, das am 8. Februar um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

