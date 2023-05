Bei Final-Sieg: Kampl will wieder Brause in den Pokal kippen

Bei einem erneuten Sieg im Finale will RB Leipzigs Kevin Kampl wieder ein Getränk des Hauptsponsors in den DFB-Pokal kippen. "Absolut. Wenn wir den Pott holen, würde ich es genauso wieder machen. Hinter dem Foto steckt nichts Böses, das war in dem Moment pure Emotion", sagte der 32-Jährige am Sonntag dem TV-Sender Bild.

Nach dem Final-Erfolg im vergangenen gegen den SC Freiburg hatte RB ein Foto veröffentlicht, auf dem Kampl das Sponsorenprodukt in den Pokal schüttet. Daraufhin brach ein Sturm der Entrüstung unter Fans anderer Fußball-Clubs aus. In diesem Jahr trifft Leipzig am 3. Juni (20.00 Uhr/ZDF) auf Eintracht Frankfurt.

Kampl betonte, dass so eine Aktion auch in anderen Clubs stattfinden würde. "Das ist ein Getränk unseres Sponsors. Das machen andere Vereine genauso, andere kippen da Alkohol rein", sagte der Mittelfeldspieler. Was danach folgte, hätte er sich nie denken können. "Ich hatte 4000 Nachrichten auf meinem Handy danach. Da waren unschöne Sachen dabei, die auf meine Kinder und meine Familie gegangen sind."

