Finalist Eintracht Frankfurt bekommt es in der ersten DFB-Pokalrunde mit Lok Leipzig zu tun. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum am Sonntag in Dortmund. Die Partie bei den Sachsen (11. bis 14. August) wird für den neuen Eintracht-Trainer Dino Toppmöller das erste Pflichtspiel.