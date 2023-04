Eintracht Frankfurt trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf den Bundesligarivalen VfB Stuttgart. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason bescherte den Hessen zwar den vermeintlich leichtesten Gegner, aber kein Heimspiel. Das Team von Eintracht-Trainer Oliver Glasner muss am 2. oder 3. Mai in Stuttgart antreten.