Eintracht Frankfurt geht mit einer auf zwei Positionen veränderten Startelf in das Pokal-Achtelfinale gegen Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98. Anstelle des verletzten Jesper Lindström stürmt am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) Rafael Borré beim Fußball-Bundesligisten an der Seite von Torjäger Randal Kolo Muani. Kapitän Sebastian Rode ersetzt im defensiven Mittelfeld den Schweizer Nationalspieler Djibril Sow.