Viertligist Kickers Offenbach hat die Sensation verpasst und ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Hessen unterlagen am Samstagabend Fortuna Düsseldorf mit 1:4 (0:1). Die Tore für den Fußball-Zweitligisten erzielten vor 16.600 Zuschauern am Bieberer Berg der eingewechselte frühere Bundesliga-Profi Daniel Ginczek (71. Minute/79.), André Hoffmann (33.) und Kristoffer Peterson (54.). Für die stark spielenden Gastgeber traf Jakob Lemmer (57.) zum zwischenzeitlichen Anschluss.