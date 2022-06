Für die hessischen Lehrerinnen und Lehrer sind für ihre Arbeit in der Schule rund 68.300 Leih-Computergeräte beschafft worden. Die Tablets und Notebooks sind zum großen Teil an die Schulen ausgeliefert worden, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden mitteilte. Die Schulträger konnten die Mittel für die Beschaffung der Geräte nach einer Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule abrufen.