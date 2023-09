Das sonnige, spätsommerliche Wetter in Hessen hält auch nach dem offiziellen Herbstbeginn an: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die kommenden Tage überwiegend freundliches Wetter angekündigt. Nachdem sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben, soll es am Sonntag meist heiter bis sonnig und niederschlagsfrei werden, hieß es am Samstag. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 bis 21 Grad, in Hochlagen auf 16 Grad.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad. Auch am Montag soll es nach Auflösung von Nebelfeldern heiter bis sonnig werden. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 20 bis 23 Grad, in Hochlagen bei 18 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich auf 9 bis 6 Grad ab. Am Dienstag selbst wird es nach Angaben der Meteorologen dann wechselnd bewölkt sein, teils heiter und meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei maximal 22 bis 24 Grad, auf den Bergen bei 19 Grad.

