Die Menschen in Hessen erwartet ein sonniger und trockener Sonntag. Dieser startet zunächst mit Nebel und leichtem Frost aus der Nacht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, steigen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad an, bei längerem Nebel jedoch nur auf etwa 10 Grad. In der Nacht ziehen wenige Wolken auf und später bilden sich auch Nebel- und Hochnebelfelder. Die Temperaturen sinken auf bis zu drei Grad und erneut kommt es gebietsweise zu Frost in Bodennähe.