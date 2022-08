Das Wetter in Hessen bleibt zum Wochenstart sommerlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, klettern die Temperaturen am Montag voraussichtlich auf 26 bis 30 Grad. Es werde heiter bis wolkig und bleibe niederschlagsfrei. Auch der Dienstag zeigt sich den Meteorologen zufolge heiter bis wolkig. Bei Höchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad bleibe es überwiegend trocken. Für Mittwoch sagt der DWD Sonne oder nur leichte Bewölkung vorher. Es bleibt demnach trocken bei Temperaturen von 29 bis 32 Grad.