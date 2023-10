Das Wetter in Hessen bleibt im Laufe der Woche bewölkt und regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte, ist es am Donnerstag zunächst trocken bei Höchsttemperaturen von 14 bis 18 Grad. Ab dem Nachmittag soll sich dann aus Südwesten Regen verbreiten.

Auch am Freitag ist laut der Prognose mit Wolken und Regen zu rechnen. Die Temperatur sinkt leicht ab auf Höchstwerte zwischen 9 bis 15 Grad. Der DWD erwartet zudem mäßigen bis frischen Wind aus Nordost und starke bis stürmische Böen im Bergland.

Nach anfänglich dichter Bewölkung und Regen verspricht der Samstag leichte Auflockerungen im Süden Hessens. Die Höchsttemperaturen steigen wieder leicht an auf 14 bis 17 Grad. Es bleibt windig. In Kammlagen kann es den Meteorologen zufolge zudem Sturmböen geben. In der Nacht zum Sonntag geht es stark bewölkt weiter, bei Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 6 Grad.

Meldung Deutscher Wetterdienst