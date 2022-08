Das Wetter wird in Hessen in den kommenden Tagen zunehmend wechselhaft. Am Dienstag soll es noch meist trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Vor allem am Vormittag ist es demnach meist sonnig, später ziehen einige Quellwolken auf. Im Bergland kann es am Nachmittag auch vereinzelte Schauer geben. Mit Höchstwerten zwischen 28 und 31 Grad bleibt es weiter heiß.