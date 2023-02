In Hessen wird es zum Wochenende hin immer kälter. Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bei bewölktem Wetter zeitweise auch mit etwas Regen und Temperaturen von 8 bis 12 Grad und bis zu 8 Grad in Hochlagen. Für die Nacht zu Freitag warnt der Wetterdienst örtlich vor Glätte und stellenweisem Nebel.

Am Wochenende soll es mit Temperaturen von 5 bis 9 Grad am Freitag und 5 bis 8 Grad am Samstag nicht nur kälter werden. Laut DWD regnet es auch mehr und im Bergland ist mit Schnee zu rechnen. Am Samstag sei auch im Tiefland Schneeregen möglich.

DWD-Vorhersage