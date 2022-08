Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche rechnet nicht mit einem Abschied von Daichi Kamada. "Ich gehe davon aus, dass er bleibt", sagte Krösche am Sonntag beim Streamingdienst DAZN vor dem 4:3 (3:2) bei Werder Bremen. Der Japaner sei ein wichtiger Spieler für den hessischen Fußball-Bundesligisten. Er habe großen Anteil am Europa-League-Sieg gehabt. Das Transferfenster schließt am 1. September.