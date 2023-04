Eintracht Frankfurts Matchwinner Randal Kolo Muani denkt trotz seines starken Auftritts im Viertelfinale noch nicht an das mögliche DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. "Ich muss ehrlich gestehen, noch gar nicht", sagte der 24 Jahre alte Franzose nach dem 2:0 am Dienstag gegen den 1. FC Union Berlin. "Wir müssen erstmal viele wichtige Spiele in der Bundesliga bestreiten, und dann werden wir sehen, wohin der Weg führt."

Der Vize-Weltmeister hatte im ausverkauften Frankfurter Stadion beide Eintracht-Tore (11./13. Minute) erzielt - jeweils nach Vorlage von Mario Götze. "Das macht wirklich Spaß mit Mario, er ist ein bemerkenswerter Spieler, der technisch einiges drauf hat. Davon kann man als Mitspieler nur profitieren", sagte Kolo Muani im ZDF.

Der Halbfinalgegner der Hessen wird am Ostersonntag (19.00 Uhr) in der ARD-"Sportschau" zugelost. Das Halbfinale wird am 2. und 3. Mai ausgetragen, das Endspiel findet am 3. Juni im Berliner Olympiastadion statt.

