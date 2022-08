Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche rechnet nicht mit einem Abschied von Daichi Kamada. "Ich gehe davon aus, dass er bleibt", sagte Krösche am Sonntag beim Streamingdienst DAZN vor dem Spiel bei Werder Bremen. Der Japaner sei ein wichtiger Spieler für den hessischen Fußball-Bundesligisten. Er habe großen Anteil am Europa-League-Sieg gehabt. Das Transferfenster schließt am 1. September.