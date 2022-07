Die Organisation der Carolina Hurricanes verleiht Dominik Bokk in die Deutsche Eishockey Liga an den Aufsteiger Löwen Frankfurt. Dort wird der Stürmer in der kommenden Saison auf Torejagd gehen, wie die Hessen am Mittwoch bekanntgaben. Bokk war vom Club aus der nordamerikanischen Profiliga NHL bereits in der Vorsaison an den späteren deutschen Meister Eisbären Berlin verliehen. Für die Hurricanes kam er bislang nicht zum Einsatz.