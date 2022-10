Der Ausbau der Windkraft in Hessen zieht wieder an. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres seien 45 neue Anlagen genehmigt worden, teilten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz (beide Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden mit. Das seien so viele Genehmigungen wie im gesamten Vorjahr und dreimal so viele wie im Jahr 2020. Zur Jahresmitte waren in Hessen demnach 1162 Windkraftanlagen in Betrieb, weitere 57 standen vor der Inbetriebnahme.