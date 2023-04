Die Bau- und Energieexpertin Lamia Messari-Becker hat beim Bezug von Wärmepumpen vor einer Abhängigkeit von großen Konzernen in China, Südkorea und den USA gewarnt. Nur diese könnten die notwendigen Millionen-Stückzahlen liefern. Die deutsche Branche sei vor allem mittelständisch geprägt, sagte die Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist der Verkauf der Viessmann-Klimasparte an den US-Hersteller Carrier. "Was bisher eine Stärke war, droht nun durch Fehlentscheidungen verloren zu gehen."