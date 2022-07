Der FDP-Faktionsvorsitzende im hessischen Landtag, René Rock, hat sich für die Reaktivierung alter Atomkraftwerke ausgesprochen. «Wir müssen nicht nur die drei Atomkraftwerke weiter laufen lassen. Wir müssen auch die drei Atomkraftwerke, die letztes Jahr abgeschaltet worden sind, in die Reserve geben und für nächstes Jahr aktivieren», sagte er am Montag im Sommerinterview von «17:30 SAT.1 LIVE», dem Regionalmagazin für Hessen und Rheinland-Pfalz.

Die Situation dieses Winters werde noch mindestens zwei Winter andauern, begründete Rock seine Forderung. «Erst dann sind wir in der Lage umzuschalten und andere Energiequellen für uns zu nutzen. Darum ist nicht nur der Weiterbetrieb der drei jetzigen Atomkraftwerke zwingend, sondern auch die drei, die vom Netz gegangen sind, in der Reserve betriebsbereit zu machen.»

Zum 31. Dezember 2021 waren die Atomkraftwerke Brokdorf in Schleswig-Holstein, Grohnde in Niedersachsen und Gundremmingen, Block C in Bayern vom Netz gegangen. Dies geschah als Teil des Ausstiegs aus der Atomenergie. Sie war nach dem Atomunfall im japanischen Fukushima im Jahr 2011 eingeleitet worden.