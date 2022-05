Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien in Hessen angekündigt. «Der Schutz unseres Klimas und die Sicherheit unserer Versorgung verlangen, unsere fatale Abhängigkeit von fossilen und atomaren Quellen so schnell wie möglich zu beenden», sagte der Minister am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden.