Die Stadt Kassel wird ihren Einwohnern auf Antrag ein einmaliges Energie-Geld in Höhe von 75 Euro pro Person zahlen. Das hat die Stadtverordnetenversammlung der nordhessischen Kommune am Montagabend vor dem Hintergrund steigender Energiekosten im Zuge des Ukraine-Kriegs entschieden. Der Magistrat stimmte der Vorlage von Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) mit 39 von 69 Stimmen zu. Die Stadt wird dazu Mittel in Höhe von insgesamt 15,4 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.