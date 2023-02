In vielen hessischen Bädern müssen Schwimmer weiterhin ins kühlere Wasser springen. Im letzten Wintermonat ist nur vereinzelt eine Erhöhung der wegen der Energiekrise gesenkten Wassertemperaturen in Sicht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. "Die Energiekrise ist noch nicht beendet", teilte etwa die Rhön Energie Fulda als Betreiberin der örtlichen Bäder mit. Allerdings soll in der osthessischen Stadt geprüft werden, ob die Temperatur - sie liegt in den meisten Becken bei 26 Grad - wieder angehoben werden kann.

In vielen hessischen Bädern müssen Schwimmer weiterhin ins kühlere Wasser springen. Im letzten Wintermonat ist nur vereinzelt eine Erhöhung der wegen der Energiekrise gesenkten Wassertemperaturen in Sicht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ergab. "Die Energiekrise ist noch nicht beendet", teilte etwa die Rhön Energie Fulda als Betreiberin der örtlichen Bäder mit. Allerdings soll in der osthessischen Stadt geprüft werden, ob die Temperatur - sie liegt in den meisten Becken bei 26 Grad - wieder angehoben werden kann.

In Bad Homburg ist man schon einen Schritt weiter. "Die Temperaturen werden zeitnah wieder erhöht", hieß es von den Stadtwerken über das Seedammbad. Wegen der Energiekrise wurden dort etliche Becken und auch die Sauna gesperrt, in dem verbliebenen Lehrschwimmbecken und dem 25-Meter-Becken wurde die Temperaturen um jeweils ein Grad gesenkt. Die meisten Badegäste hatten hierfür der Mitteilung zufolge Verständnis gehabt. Schön warm haben es dagegen jetzt schon die Schwimmer im Hallenbad von Frankfurt-Höchst. Dort ist sogar im Sportbecken das Wasser auf 29 Grad geheizt.

Andere Städte wie etwa Kassel und Gießen ziehen eine höhere Wassertemperatur nicht in Erwägung. So bleibt es in der mittelhessischen Stadt bei maximal 26 Grad im Hallenbad, im Westbad sind es allerdings weiterhin angenehme 28 Grad. Dort wurde die Temperatur nie abgesenkt, da das Wasser durch Restwärme eines Blockheizkraftwerkes erwärmt wird, wie die Stadtwerke mitteilten.

Auch in den Darmstädter Bädern bleibt fast alles wie gehabt, dort waren die Temperaturen um ein bis zwei Grad gesenkt worden, am kühlsten ist es für die Schwimmer im Nordbad und in Bessungen mit jeweils 25 Grad. Lediglich in einem Becken wurde die Temperatur wieder um ein Grad erhöht. "Es wird ausschließlich von Kindern und Jugendlichen genutzt", erklärte der Betriebsleiter Martin Westermann.