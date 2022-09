Gottesdienste am Lagerfeuer oder im kleineren Gemeindehaus - auch die Kirchen drosseln ihren Energieverbrauch. Damit die Gläubigen dennoch kommen, sind die Gemeinden zu kreativen Aktionen aufgerufen, die sie bereits in der Corona-Pandemie erprobt haben. Auch Online-Gottesdienste seien wieder möglich, erklärt etwa die Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). Denkbar seien auch Kooperationen benachbarter Gemeinden. Zudem sei der Umzug in leichter beheizbare Gemeindehäuser möglich, erklärt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).