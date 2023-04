Im Streit um einen Entlastungstarifvertrag für das Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) werden die Verhandlungen an diesem Donnerstag fortgesetzt (12 Uhr). Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm sagte am Morgen, es fehlten noch konkrete Zusagen zur Schichtbesetzung in einzelnen Pflegebereichen. Ohne diese könne es keine Einigung geben. Der Streik an dem privatisierten Uniklinikum werde fortgesetzt.