Die hessischen Landwirte rechnen in dieser Saison mit einer durchschnittlichen Ernte von Zuckerrüben. "Während sich im Laufe des Sommers eher schwache Zuckerrübenbestände auf den Flächen zeigten, brachten die Niederschläge im weiteren Verlauf des Sommers Entspannung", teilte der Hessische Bauernverband in Friedrichsdorf mit. Wegen der fehlenden Sonnenstunden im Sommer würden jedoch die Zuckergehalte unter dem Schnitt der vergangenen Jahre liegen.

Aktuell läuft die Zuckerrübenernte in Hessen auf Hochtouren. Die Rüben werden anschließend in die Zuckerfabriken in Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) oder im rheinland-pfälzischen Offstein gebracht und dort verarbeitet. Die Ernte dauert in Südhessen und der Wetterau noch bis Mitte Januar, in Nordhessen bis in den Februar.

Für die Landwirte ist die Zuckerrübe in der Fruchtfolge wichtig, da sie sich unter anderem auf den Stickstoffhaushalt positiv auswirkt. In Südhessen machen ihnen jedoch Viren in den Rübenbeständen wie Stolbur und SBR das Leben schwer. Auch in Teilen von Mittel- und Nordhessen sind diese Krankheiten laut Bauernverband bereits aufgetreten.