Mehrere bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in Eppstein gesprengt. Anschließend flüchteten nach ersten Erkenntnissen drei Männer in einem dunkelgrauen Wagen über die Autobahn 3 Richtung Köln, wie ein Polizeisprecher sagte. Aufgrund der "halsbrecherischen Fahrweise" der Täter brach die Polizei die Verfolgungsfahrt ab. Wie viel Geld die Männer bei ihrer Tat im Main-Taunus-Kreis erbeutet hatten, war zunächst unklar.

Der Schaden an dem Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Vockenhausen liegt den Angaben zufolge in einem "hohen fünfstelligen Bereich". Da eine Einsturzgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Haus evakuiert. Die Bewohner wurden vorübergehend in anderen Gebäuden untergebracht. Verletzt worden war bei dem Vorfall niemand.

