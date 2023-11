Die Ursache der Explosion auf einem ehemaligen Tankstellengelände in Südhessen ist noch unklar. Ausgegangen sei die Explosion bei Bauarbeiten am Mittwoch von einem Tank in Oberzent-Beerfelden im Odenwaldkreis, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bereits am Mittwochnachmittag wurde der Tank demnach mit Beton gefüllt, um eine weitere Gefahr auszuschließen.

Ein 51-Jähriger, der in direkter Nähe Bauarbeiten an einem Zugangsrohr zu einem Tank durchführte, wurde nicht verletzt. "Er hat einen Schutzengel gehabt", sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Bernd Hochstädter, am Donnerstag. Leicht an der Schulter verletzt wurde ein 74-jähriger Passant durch einen herumgeschleuderten Gegenstand. Auch er habe "Glück im Unglück" gehabt, betonte der Sprecher. Laut Polizei wurden durch die Explosion unter anderem Gesteinsbrocken weggeschleudert, mehrere Fassaden, Fenster und Dächer wurden beschädigt.

Polizeimeldung