Bei Ermittlungen wegen Kinder- und Jugendpornografie haben Polizisten in Hessen 85 Wohnungen, Häuser und andere Räumlichkeiten durchsucht. Insgesamt werde gegen 87 Männer und 2 Frauen im Alter zwischen 15 und 79 Jahren ermittelt, teilte das Landeskriminalamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. 6 von ihnen sollen Kinder oder Jugendliche sexuell missbraucht, die anderen sollen Kinder- oder Jugendpornografie hergestellt, besessen oder verbreitet haben. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten sie keinen Kontakt untereinander.

Bei den Durchsuchungen in der vergangenen Woche unter anderem im Rhein-Main-Gebiet, in Darmstadt und in Kassel wurden über 900 Datenträger wie Smartphones, Computer und USB-Sticks beschlagnahmt.

PM