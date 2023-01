Mit einer Schusswaffe hat ein Mann ein Juweliergeschäft in der Darmstädter Innenstadt überfallen. Er hatte zuvor vorgetäuscht, sich für hochwertige Uhren zu interessieren und sich drei Modelle zeigen lassen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Dann bedrohte er einen Verkäufer mit der Waffe und floh zu Fuß mit den Uhren. Der Wert der Beute liegt einem Polizeisprecher zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Eine Fahndung nach der Tat am Donnerstagabend blieb zunächst erfolglos. Die Beamten suchen nun nach Zeugen des Überfalls.