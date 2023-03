Nach einer Geldautomatensprengung in Bad Homburg läuft die Suche nach den Tätern. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem Kriminelle in der Nacht zum Samstag in der Stadt im Hochtaunuskreis einen Geldautomaten gesprengt hatten. Ersten Einschätzungen zufolge erbeuteten die zwei bis drei Täter jedoch kein Geld. Wie ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden am Sonntag mitteilte, flüchteten die Kriminellen unerkannt mit einem Auto vom Tatort. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.