Nach der Gewalttat in Mainhausen (Landkreis Offenbach) mit einem lebensgefährlich verletzten Mann sitzt eine 22-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Dies ordnete ein Haftrichter beim Amtsgericht am Montagnachmittag an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau steht im Verdacht, ihren 21-jährigen Lebensgefährten am Sonntag in ihrer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben. Dabei soll sie ihn so schwer verletzt haben, dass dieser notoperiert werden musste. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.