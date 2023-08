Motorradfahrer stirbt an Unfallfolgen

Ermittlungen Motorradfahrer stirbt an Unfallfolgen

Ein Motorradfahrer ist an den Folgen eines Unfalls in Wiesbaden gestorben. Die Ursache des Unglücks sei weiterhin ein Rätsel, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es würden Zeugen befragt, ein Unfallgutachter sei beauftragt worden.

Der 29-jährige Motorradfahrer hatte am Montagabend auf einem Parkplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen drei Mitglieder seiner Gruppe gefahren, die dort warteten, um zu einer gemeinsamen Tour aufzubrechen. Dabei wurde eine 20-jährige Frau schwer verletzt, eine 32-Jährige und ein 34-Jähriger erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallfahrer wurde in eine Klinik gebracht, dort starb er am Dienstagnachmittag.

Bei dem Unfall auf dem Park-and-Ride-Parkplatz unter der Autobahn 641 im Stadtteil Dotzheim waren auch drei geparkte Motorräder sowie ein Verkehrsschild beschädigt worden, die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 35.000 Euro.

