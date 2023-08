Nach der Tötung einer älteren Frau in Wiesbaden hat am Mittwochmorgen eine weitere Suche der Polizei nach möglichen Spuren begonnen. "Es haben sich neue Hinweise ergeben", erklärte ein Polizeisprecher die Aktion über einen Monat nach der Tat. Dabei suchen mehrere Polizisten mit Unterstützung von Spürhunden unter anderem Büsche in der Straße, in der die Frau wohnte, sowie in der Umgebung ab. Wie lange sie dafür brauchen werden, war zunächst unklar.