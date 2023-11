Bei einer Auseinandersetzung unter rund 15 Menschen vor einem Lokal in Wiesbaden ist ein Mann mit Messerstichen schwer verletzt worden. Zu dem Streit war es in der Nacht zum Sonntag gekommen, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizei eintraf, waren zwar alle Beteiligten bereits geflohen. Doch kurz darauf sei ein 19-Jähriger mit Stichverletzungen in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgetaucht. Den Polizisten sagte der junge Mann, er habe die Verletzungen aus der Auseinandersetzung vor dem Lokal. Der 19-Jährige wurde stationär aufgenommen. Die Polizei bitte Zeugen, sich zu melden.