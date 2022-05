Nach dem Fund einer Leiche in Rodgau (Landkreis Offenbach) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 34-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts.

Der Polizei war am Freitagabend zunächst ein Streit in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden, beim Eintreffen entdeckte sie einen Brand in der Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr löschte die Flammen, in den Räumen wurde ein toter Mann gefunden. Seine Identität ist laut Mitteilung weiterhin unklar. Mit einer Obduktion soll unter anderem die Todesursache geklärt werden.

Weitere Informationen zu der Tat lagen zunächst nicht vor. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 34-Jährige mit dem Tod des Mannes etwas zu tun habe. Er war kurz nach der Entdeckung der Leiche festgenommen worden.