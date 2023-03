In Taunusstein im Rheingau-Taunus sind Anwohner am Freitag ohne Strom aufgewacht. Wie die ESWE Versorgung bestätigte, waren zwischen 3.45 Uhr und 6.45 Uhr zahlreiche Haushalte ohne Strom. Ursache seien zwei Kabelschäden gewesen, sagte eine Sprecherin. Wie es dazu kam, war am Morgen noch unklar - Vorrang habe gehabt, die Versorgung wiederherzustellen, die Ursachensuche folge später.