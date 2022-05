Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat den Einsatz von Mittelfeldspieler Jesper Lindström im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers offen gelassen. «Jesper geht es gut, er ist einsatzbereit», berichtete Glasner am Dienstagabend im Finalort Sevilla. Ob Lindström am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in der Startelf steht, ließ der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer jedoch offen. «Ich werde eine Nacht darüber schlafen, ob er von Beginn an spielt oder zunächst auf der Bank sitzt», sagte Glasner. Lindström hatte sich Ende April im Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United eine Oberschenkelverletzung zugezogen und seither kein Spiel mehr bestritten.