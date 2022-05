Eintracht Frankfurts Offensivspieler Jesper Lindström ist rechtzeitig zum Finale der Europa League fit geworden und kann am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) gegen die Glasgow Rangers auflaufen. Der 22 Jahre alte Däne, der zuletzt mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte, erhielt in der Startelf den Vorzug vor Jens Petter Hauge. Ansonsten gibt es bei Chefcoach Oliver Glasner keine Überraschungen. Almamy Touré spielt in der Dreierkette für den verletzten Abwehrchef Martin Hinteregger. Auch Kapitän Sebastian Rode beginnt.