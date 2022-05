Die Fußball-Fans der Glasgow Rangers sind vor dem mit Spannung erwarteten Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt in Sevilla deutlich in der Überzahl gewesen. Bis zu 100.000 Schotten machten sich auf den Weg in die andalusische Stadt, wo am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) das Endspiel stattfindet. Im typischen Rangers-Blau war der schottische Vize-Meister in der kompletten Innenstadt mit seinen Fans präsent. Vor der Partie waren 70.000 Fans erwartet worden, dies galt bereits als konservative Schätzung. Offiziell haben beide Fangruppen nur 10.000 Tickets erhalten, Experten zufolge sollen sich deutlich mehr Rangers-Anhänger Karten besorgt haben.