DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hat Eintracht Frankfurt zum Gewinn der Europa League gratuliert. «Was für ein großartiger Abend, was für ein fantastischer Erfolg!», übermittelte Hopfen nach dem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers Glückwünsche an den Fußball-Bundesligisten. Der Verein habe mit seinen Auftritten nicht nur die Fans in Hessen begeistert, «sondern sehr viele Menschen weit darüber hinaus», schrieb Hopfen und lobte: «Die Frankfurter haben, angetrieben durch die hervorragende Unterstützung ihrer Fans, im besten Sinne Werbung für die Bundesliga gemacht.»