Europa-League-Sieger Oliver Glasner ist von seinen Profis von Eintracht Frankfurt bei der Pressekonferenz überrascht worden. Mehrere Spieler um Stürmer Goncalo Paciencia kamen in der Nacht zum Donnerstag in Sevilla in den Presseraum und verpassten dem Österreicher eine Bierdusche. Zuvor hatten die Frankfurter das Endspiel gegen die Glasgow Rangers mit 5:4 im Elfmeterschießen gewonnen und somit den ersten internationalen Titel seit 1980 erobert.