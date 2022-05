Schon viele Stunden vor Beginn des Endspiels in der Europa League haben zehntausende Fans der Glasgow Rangers und von Eintracht Frankfurt gefeiert. Auf mehreren Fanfesten im Zentrum der Metropole in Andalusien stimmten sich Schotten und Deutsche lautstark und voller Vorfreude auf den Fußball-Showdown am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ein. Für Frankfurt wäre es der erste internationale Titel seit 1980, für Glasgow sogar seit 1972. In der Stadt wurden 50.000 Hessen und über 70.000 Schotten erwartet.