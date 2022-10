Ex-Weltmeister Mario Götze ist nach seinem Wechsel zu Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit seiner neuen Situation zufrieden. "Ich fühle mich super happy. Ich bin fit, ich bin happy hier. Es ist eine großartige Challenge, alle drei Wettbewerbe zu spielen. Rundum - das Paket ist stimmig", sagte der frühere Bayern- und Dortmund-Profi am Mittwochabend in London. Beim 2:3 bei Tottenham Hotspur in der Champions League saß der 30-Jährige zwar lange nur auf der Bank. Schlecht gelaunt wirkte Götze, der explizit eine Rückkehr in die Königsklasse angestrebt hatte, in den Katakomben aber nicht.

"Wenn wir jetzt noch ein paar mehr Punkte in der Bundesliga holen, sind wir noch besser drauf", kündigte Götze an. Vor dem 2:3 in London hatte es ein 0:3 beim Bundesliga-Letzten VfL Bochum gesetzt. Der Offensivspieler war in diesem Sommer von der PSV Eindhoven an den Main gewechselt und spielt im Team von Trainer Oliver Glasner bislang eine ordentliche Rolle.

