Im Prozess gegen den mutmaßlichen Rechtsextremisten Marvin E. ist heute die Einlassung des Angeklagten vor dem Oberlandesgericht Frankfurt vorgesehen. Der 20 Jahre alte Nordhesse muss sich wegen der versuchten Gründung einer terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Vor zwei Wochen hatte er in dem Verfahren bereits zu seinem persönlichen Lebensweg Stellung genommen. Auch wurden Handy-Videos gezeigt, in denen er in Tarnkleidung bei einer Art Survival-Training posierte und kommentierte.