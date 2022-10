Im Landtags-Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau hat am Montag ein Überlebender als Zeuge ausgesagt. Der 41-Jährige war an dem Abend im Jahr 2020 zu Besuch in einem Kiosk gewesen, der zu den Tatorten zählt. Er habe sich mit einem Sprung hinter die Theke retten können, sagte der Zeuge im Landtag in Wiesbaden und berichtete, wie neben ihm Opfer starben.