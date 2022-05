Insgesamt 64 Haftbefehle gegen 59 Straftäter aus der rechten Szene sind in den vergangenen beiden Jahren in Hessen ausgestellt worden. Das teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine Anfrage der Linksfraktion in Wiesbaden hin mit und verwies dabei auf Daten des Bundeskriminalamts (BKA).