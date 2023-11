Nach einem Einbruch in ein Frankfurter Juweliergeschäft mit einer Beute von rund 500.000 Euro hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei fasste die Männer am Sonntag in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und Büttelborn (Kreis Groß-Gerau), wie das Präsidium in Frankfurt am Montag mitteilte. Mehrere Kilogramm Schmuck konnten sichergestellt werden, die möglicherweise aus dem Einbruch stammten.

Bei der Tat zwischen Freitag und Samstag im Bahnhofsviertel plünderten die Täter die Auslage sowie Schubladen und flüchteten in unbekannte Richtung. Bereits am Samstagabend seien Fahnder auf ein Fahrzeug mit mehreren Verdächtigen aufmerksam geworden, das sie zu einer Garage in Offenbach und einem Apartmentkomplex im südhessischen Griesheim führte, berichtete die Polizei. Am Sonntag habe sich der Verdacht auch nach Auswertung von Aufnahmen aus der Videoüberwachung erhärtet.

Die Fahnder stoppten die Männer im Alter zwischen 35 und 51 Jahren schließlich in Griesheim und Büttelborn und durchsuchten deren zwei Autos. Sie fanden mutmaßliche Tatkleidung und viele Schmuckstücke. In dem Apartment in Griesheim fanden die Ermittler mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Noch am Montag sollten die Verdächtigen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Montagmorgen hatte die Polizei auf Anfrage noch erklärt, es gebe noch keine Tatverdächtigen und die Fahndung dauere an.

