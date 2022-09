Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) ist in der Nacht auf Sonntag ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in der Küche eines der 21 Hausbewohner ausgebrochen. Es werde als Ursache ein technischer Defekt an einem Elektrogerät vermutet. Die Feuerwehr musste demnach mehrere Personen, die sich auf den Balkon geflüchtet hatten, über Drehleitern aus dem Haus retten. Der Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde laut Polizei leicht verletzt. Die weiteren Bewohner blieben unverletzt.