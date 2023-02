Beim Brand einer Werkstatt auf einem Firmengelände in Groß-Bieberau (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist ein Mitarbeiter verletzt worden. Er kam nach dem Feuer am Mittwoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Er habe versucht, den Brand in einem Lagerraum zu löschen, hieß es. Die Schadenshöhe und die Ursache des Feuers waren zunächst unklar.